Madrugada de terror en El Paso: dos familias sufrieron violentas entraderas con media hora de diferencia

Por Santotomealdía

Dos violentos robos ocurridos con pocos minutos de diferencia sacudieron durante la madrugada de este jueves al Club de Campo El Paso. En ambos casos, cuatro delincuentes encapuchados ingresaron a viviendas del barrio privado, maniataron a las familias y escaparon con dinero y objetos de valor.

El primero de los hechos se registró alrededor de la 1.30, cuando una pareja fue sorprendida por los asaltantes dentro de su vivienda. Según trascendió, los delincuentes redujeron a las víctimas y se llevaron una importante suma de dinero: 20 mil dólares y alrededor de 10 millones de pesos en efectivo.

Apenas media hora después, se presupone que el mismo grupo volvió a actuar en otra casa del mismo complejo. Allí se encontraba un matrimonio junto a sus hijas menores de edad. Los ladrones repitieron la modalidad, maniataron a la familia y escaparon con joyas y otros elementos de valor.

De acuerdo a las primeras informaciones, los delincuentes habrían ingresado y salido del predio por un sector del cerco perimetral que fue vulnerado. El barrio cuenta con seguridad privada, cámaras y sensores de vigilancia, aunque esos sistemas no lograron impedir el accionar de la banda.

Tras los robos, personal policial de distintas dependencias se hizo presente en el lugar para entrevistar a las víctimas y realizar las primeras actuaciones. Además, se constató la abertura utilizada por los delincuentes para acceder al country y darse posteriormente a la fuga.

La situación fue informada al fiscal de Flagrancia en turno, quien dispuso la intervención de agentes de la Policía de Investigaciones para llevar adelante los peritajes criminalísticos correspondientes.

La investigación continúa en marcha y apunta a la hipótesis de que ambos golpes habrían sido cometidos por la misma banda, teniendo en cuenta la cercanía horaria, la modalidad utilizada y el punto elegido para ingresar al barrio privado.