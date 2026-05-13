Fentanilo contaminado: amplían el procesamiento contra el dueño de los laboratorios

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata resolvió este miércoles ampliar el procesamiento con prisión preventiva del empresario Ariel García Furfaro, titular de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., en el marco de la causa que investiga las muertes vinculadas al fentanilo contaminado.

Según el fallo, al que accedieron fuentes judiciales, el acusado fue considerado prima facie coautor penalmente responsable del delito de adulteración de sustancias medicinales, en concurso con lesiones y homicidio. La imputación lo vincula con al menos 70 fallecimientos, además de casos de lesiones gravísimas y leves, en relación con la distribución del medicamento en cuestión.

Estas víctimas se suman a las 20 muertes que ya habían sido atribuidas en una resolución previa dictada en septiembre de 2025, según precisaron fuentes cercanas a la investigación.

La decisión judicial también dispuso mantener la inhibición general de bienes y el embargo sobre el empresario, además de extender el procesamiento con prisión preventiva a Diego Hernán García, hermano del principal imputado, bajo las mismas imputaciones.

En el mismo expediente, Nilda Furfaro, señalada como partícipe necesaria, continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Asimismo, el juez federal Ernesto Kreplak adoptó medidas procesales respecto de otros implicados en la causa, entre ellos directivos y responsables técnicos vinculados a la producción y control del fármaco.

De acuerdo con la información judicial, la investigación comprende actualmente a 13 personas procesadas, 90 víctimas fatales y 44 no fatales, además de 42 querellantes y la intervención del Ministerio Público Fiscal. El expediente acumula más de 400 legajos e incidentes en trámite, lo que representa alrededor de 600 cuerpos documentales, sin contar las historias clínicas analizadas.

Según datos oficiales, se habrían distribuido en el país más de 300 mil ampollas de fentanilo producidas por HLB Pharma. Las autoridades indicaron que los lotes contaminados lograron ser recuperados en su totalidad.

Hasta el momento se registraron fallecimientos en distintas jurisdicciones, entre ellas Córdoba, Santa Fe, Rosario, La Plata y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la investigación continúa abierta en otras provincias ante la posibilidad de nuevos casos.

Por otra parte, pericias del Cuerpo Médico Forense señalaron preliminarmente que, en los casos evaluados, la administración del opioide contaminado habría sido determinante en el desenlace fatal de numerosos pacientes.

