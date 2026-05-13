Crimen de Jeremías: realizaron las cámaras Gesell y la fiscalía ratificó su línea de investigación

Por Santotomealdía

La causa que busca esclarecer el homicidio de Jeremías Monzón sumó este miércoles una etapa sustancial, con las declaraciones en cámara Gesell de los dos menores que al momento del hecho tenían 14 años y fueron sobreseídos por ser no punibles por su edad. Se trata de una medida solicitada por la fiscalía como anticipo jurisdiccional de prueba, de cara a la etapa de juicio oral.

Los adolescentes comparecieron bajo el dispositivo especial con el objetivo de preservar sus declaraciones dentro del expediente. Sin embargo, el fiscal de Menores, Francisco Cecchini, consideró que el contenido de sus testimonios no modifica la línea de investigación que viene sosteniendo el Ministerio Público y permiten “mantener las teorías con las que se venía trabajando”.

Para el funcionario, la resultante de esta instancia no introduce cambios sustanciales en el rumbo de la causa. En ese sentido, indicó que la investigación continúa en desarrollo y que, si bien es un proceso dinámico, hasta el momento no se contempla la incorporación de nuevas personas más allá de las ya identificadas.

No obstante, el letrado valoró la importancia de las declaraciones ya que no solo estuvieron vinculadas al momento puntual del hecho, sino que también incorporaron elementos de contexto anteriores y posteriores al crimen, con el fin de completar la reconstrucción de la mecánica del homicidio y la participación de cada uno de los involucrados.

De esta manera, todo hace prever que el proceso se encamina hacia un juicio oral, aunque todavía no se estableció una fecha cierta para su inicio, y la fiscalía se encuentra próxima a formular la acusación formal. Según trascendió, para la presentación definitiva todavía se aguarda el resultado de dos peritajes técnicos que resultan claves para la presentación definitiva.

Vale recordar que en la causa permanecen detenidas dos personas: una adolescente de 16 años, imputada como coautora y alojada en un centro especializado de responsabilidad penal juvenil, y la madre de la joven, acusada como partícipe secundaria. Esta última continúa con prisión preventiva, medida que fue recientemente confirmada por la Cámara.

El crimen de Jeremías fue calificado por la fiscalía como homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.

