Confinan un crucero en Francia e investigan un brote de gastroenteritis

Unas 1.700 personas permanece aisladas en el crucero Ambition, que se encuentra atracado en el puerto de Burdeos, en el suroeste de Francia, tras la muerte de un pasajero y la aparición de decenas de casos de gastroenteritis entre los ocupantes del buque.

La embarcación, operada por la compañía Ambassador Cruise Line, transporta 1.233 pasajeros y una tripulación de 514 miembros. La medida de confinamiento fue adoptada luego del fallecimiento de un hombre de 90 años y de la confirmación de al menos medio centenar de personas con síntomas compatibles con un cuadro gastrointestinal.

El crucero inició su recorrido el 6 de mayo en las islas Shetland, en el Reino Unido, y realizó escalas en Belfast, Liverpool y Brest antes de llegar a su ubicación actual. A bordo predominan pasajeros británicos e irlandeses.

Según los informes oficiales, el mayor número de casos —caracterizados principalmente por vómitos y diarrea— se registró el 11 de mayo, cuando el buque se encontraba en la ciudad francesa de Brest. El pasajero de 90 años habría fallecido antes de la llegada a ese puerto.

Las autoridades sanitarias investigan una posible intoxicación alimentaria como origen del brote. Hasta el momento, los primeros análisis realizados descartaron la presencia de norovirus, aunque continúan los estudios complementarios en un hospital de Burdeos para determinar con precisión el agente responsable.

Mientras avanzan las pericias, los ocupantes deben permanecer a bordo y seguir las indicaciones de los equipos sanitarios para evitar cualquier posible propagación fuera del barco. Una vez concluidos los controles y evaluaciones médicas, el crucero tiene previsto retomar su itinerario.

En paralelo, las autoridades francesas aclararon que este episodio no guarda relación con el reciente brote de hantavirus registrado en otro crucero internacional, descartando cualquier vínculo entre ambos casos.

