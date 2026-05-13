El niño que se accidentó en un camión municipal sufrió una fractura craneal pero se mantiene estable

Por Santotomealdía

De acuerdo al último parte médico emitido por el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia”, el niño que sufrió el accidente este martes por la tarde tras caer de un camión volcador municipal en la zona de Sarmiento y Mosconi continúa internado bajo cuidados intensivos, aunque su cuadro es "estable".

Según el informe oficial, el menor se encuentra bajo asistencia mecánica respiratoria en la UTI mientras cumple las primeras 24 horas de internación. El reporte también agrega que, a través de una tomografía de cráneo realizada en el centro de salud, se constató una fractura occipital.

El parte añade que, ante esta situación, el paciente continúa bajo seguimiento del equipo médico especializado y recuerda que el niño ingresó a la Guardia del hospital en horas de la tarde, trasladado por un móvil del SIES 107, donde fue estabilizado antes de su derivación.

El episodio se registró durante la tarde del martes en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo con el testimonio de un testigo, el menor habría caído desde la parte trasera de un camión volcador municipal que circulaba por el sector.

Según esa versió, el niño habría impactado contra el asfalto al caer del vehículo en movimiento, lo que motivó la rápida intervención de vecinos y comerciantes de la zona, quienes lo asistieron hasta la llegada de una ambulancia. Posteriormente fue trasladado al hospital.