Sauce Viejo: Papaleo no asistió a la interpelación convocada por el Concejo en medio del conflicto gremial

Por Santotomealdía



El conflicto gremial e institucional que desde hace más de tres meses atraviesa Sauce Viejo sumó este miércoles un nuevo capítulo, luego de que el intendente Mario Papaleo no asistiera a la interpelación convocada por el Concejo Municipal para brindar explicaciones sobre la situación que mantiene enfrentado al Ejecutivo con trabajadores municipales y representantes sindicales.

La convocatoria había sido aprobada la semana pasada por el cuerpo legislativo y estaba prevista para este miércoles 13 de mayo a las 9 de la mañana. El objetivo era que el mandatario respondiera consultas vinculadas al conflicto gremial, las medidas adoptadas por el municipio y las instancias de diálogo con los sectores involucrados.

Tras la ausencia del intendente, el Concejo difundió un comunicado oficial en el que cuestionó con dureza la decisión y advirtió sobre el deterioro del diálogo institucional en la ciudad.

“La ausencia del señor Intendente en esta interpelación no es un hecho menor ni puede interpretarse como una simple decisión administrativa. Es, lamentablemente, una nueva muestra de la falta de diálogo institucional que viene profundizando el conflicto que atraviesa nuestra ciudad”, expresó el cuerpo legislativo.

En el documento, el Concejo recordó que la interpelación fue convocada “en el marco de sus facultades institucionales” y señaló que la iniciativa surgió ante “hechos de enorme gravedad”, entre ellos el conflicto gremial aún sin resolución, denuncias de violencia laboral y “reiteradas ausencias a instancias de conciliación”.

Además, los concejales sostuvieron que esperaban “respuestas, predisposición al diálogo y responsabilidad política”, pero remarcaron que “nuevamente se eligió la ausencia”.

“Cuando un intendente decide no asistir a una interpelación aprobada por el Concejo, no le da la espalda a un bloque político: le da la espalda a una institución democrática y a toda una comunidad que necesita soluciones”, afirmaron.

En otro tramo del comunicado, el cuerpo legislativo insistió en que “la falta de diálogo no puede seguir siendo la respuesta frente a cada instancia institucional convocada para intentar resolver este conflicto”.

“Gobernar también implica escuchar, dar explicaciones y asumir responsabilidades, especialmente en los momentos más difíciles”, agregaron.

Finalmente, desde el Concejo señalaron que continuarán “defendiendo las instituciones, el respeto democrático y la necesidad urgente de reconstruir canales de diálogo que hoy están claramente quebrados”.

La ausencia de Papaleo en la interpelación se produce en un contexto de fuerte tensión política, sindical e institucional en Sauce Viejo, marcado por paros impulsados por ASOEM, denuncias judiciales, cuestionamientos sobre la representación gremial y la reciente intervención del Ministerio de Trabajo provincial, que convocó a una audiencia de conciliación prevista para este jueves.