El Senado inicia el debate de la reforma electoral en medio de fuertes diferencias

El Senado comenzará este miércoles el tratamiento de la reforma electoral impulsada por el Gobierno, cuyo principal punto es la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para la definición de candidatos a cargos legislativos y presidenciales. El debate se dará en un contexto de diferencias entre el oficialismo y los bloques dialoguistas.

La discusión se iniciará a las 16 en la comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por Agustín Coto, donde expondrá la asesora del Gobierno y ex titular de la Dirección Nacional Electoral, Luz Landivar. El oficialismo busca avanzar en el análisis del proyecto mientras intenta construir acuerdos parlamentarios para su aprobación.

Desde La Libertad Avanza reconocen que necesitarán consensos con el PRO, la UCR y bloques provinciales, ya que se trata de una reforma que requiere mayorías absolutas en ambas cámaras del Congreso. En ese marco, fuentes oficiales señalaron que el objetivo es abrir el debate y avanzar en negociaciones sobre los puntos sin acuerdo.

Uno de los aspectos más controvertidos es la eliminación de las PASO, medida que cuenta con resistencia en sectores de la oposición dialoguista. Frente a ese escenario, el oficialismo podría evaluar alternativas como una eventual suspensión para futuros comicios o modificaciones al carácter obligatorio del sistema.

El proyecto también incluye la implementación de la ley de Ficha Limpia, que impediría ser candidatos a quienes tengan condena confirmada en segunda instancia por delitos dolosos.

Entre otros cambios, la iniciativa modifica los requisitos para la conformación y reconocimiento de partidos políticos, establece nuevas exigencias de avales para candidaturas presidenciales y legislativas, y reduce el financiamiento público de campañas, incrementando el peso de los aportes privados. Además, elimina la publicidad electoral gratuita en medios y suprime el debate presidencial obligatorio.

Por último, el texto introduce modificaciones en la ley de Boleta Única de Papel, habilitando la posibilidad de incorporar la opción de lista completa y contemplando su utilización en elecciones simultáneas con cargos provinciales.