Incendio de gran magnitud en la planta de Vicentin en el sur provincial

Un incendio de gran magnitud se desató durante la noche de este martes en la planta que la empresa Vicentin tiene en la localidad santafesina de Ricardone. El siniestro provocó un amplio operativo de emergencia y generó preocupación en la zona debido a la intensidad de las llamas y a la posible presencia de materiales inflamables en el sector afectado.

De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se habría iniciado en una cinta transportadora ubicada en el área de extracción de la planta, donde se manipulan insumos que podrían favorecer la propagación del incendio. Esta situación obligó a extremar las medidas de seguridad y dificultó las tareas iniciales de control.

En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos voluntarios de Ricardone y San Lorenzo, junto a equipos médicos y personal de emergencias. Hasta el momento no se informó oficialmente el saldo de daños materiales, aunque trascendió que no se registraron personas heridas.

Como medida preventiva, todos los trabajadores fueron evacuados y se concentraron sobre la ruta A012, fuera del perímetro de riesgo. Las autoridades desplegaron un operativo para evitar que el fuego se extendiera a otras áreas de la planta.

La gran cantidad de humo generó alarma en sectores cercanos, por lo que se recomendó a los vecinos permanecer en sus viviendas, mantener puertas y ventanas cerradas y evitar la exposición al aire libre hasta que la situación quede completamente controlada.

Las tareas de los equipos de emergencia continuaron en el lugar durante toda la madrugada y primeras horas de la mañana, en un intento por contener el incendio y asegurar la zona afectada.