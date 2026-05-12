ASTEOM se suma a la Marcha Federal Universitaria: “La universidad pública es una herramienta de movilidad social”

La Asociación Santo Tomé de Empleados y Obreros Municipales (ASTEOM) participará este martes de la Marcha Federal Universitaria que se realizará en la ciudad de Santa Fe, en defensa de la educación pública y en reclamo por el financiamiento de las universidades nacionales.

En diálogo con Nova al Día, el secretario adjunto del gremio, Gabriel Benassi, explicó que la decisión fue tomada en el marco de la CGT Regional Santa Fe, junto a otros sindicatos que integran la central obrera.

“Decidimos acompañar el reclamo de los docentes universitarios y del personal no docente por el enorme recorte que se viene sufriendo desde el comienzo de la gestión del gobierno nacional”, sostuvo.

Benassi señaló además que los trabajadores universitarios atraviesan una fuerte pérdida salarial y advirtió sobre las consecuencias que esto genera dentro del sistema educativo. “Han perdido más del 30% del poder adquisitivo y tenemos una tasa de renuncia de docentes universitarios de aproximadamente dos por día”, afirmó.

Durante la entrevista, el dirigente sindical remarcó la importancia de la universidad pública como herramienta de crecimiento social y acceso a oportunidades. “Es una herramienta fundamental de movilidad social ascendente. Lo digo como hijo de trabajadores y como primera generación universitaria de mi familia”, expresó.

Además, sostuvo que el sistema universitario argentino representa “un orgullo nacional” y consideró que el ajuste impacta sobre áreas sensibles como la educación y la salud. “Todo ese modelo que tanto tiempo costó construir hoy se está destruyendo. Tenemos que sostenerlo y defenderlo”, agregó.

La participación de ASTEOM en la marcha

Según explicó Benassi, la concentración de la CGT Regional Santa Fe será a las 15.30 frente a Canal 13 de Santa Fe. Desde allí, las organizaciones gremiales se sumarán a la movilización universitaria que avanzará hacia el Rectorado de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), donde se leerá un documento final.

El dirigente destacó además que la convocatoria excede al ámbito gremial y universitario y sostuvo que existe un amplio acompañamiento social. “Hoy va a haber muchísimas familias que jamás marcharon por nada, pero que defienden la universidad pública y el derecho de sus hijos a estudiar en instituciones de prestigio”, señaló.

Por otra parte, Benassi cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y remarcó que la norma fue aprobada y ratificada por el Congreso. “Ningún presidente está por encima de las leyes. Hay una voluntad democrática expresada por el Congreso que tiene que respetarse”, concluyó.