Unión enfrenta a Belgrano para mantener viva su ilusión

Este martes desde las 19, Unión enfrentará a Belgrano de Córdoba en el estadio Julio César Villagra, más conocido como el “Gigante de Alberdi”, en el partido que abrirá los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. El encuentro contará con arbitraje de Andrés Merlos -quien estará asistido desde el VAR por Fernando Espinoza- y será televisado en vivo por ESPN Premium.

El equipo dirigido por Leonardo Madelón llega a este compromiso en un buen momento anímico, luego de dar la sorpresa en los octavos de final al eliminar a Independiente Rivadavia, el mejor equipo de la primera fase del torneo. En ese encuentro, el “Tatengue” se impuso por 2-1 con goles de Brahian Cuello y Cristian Tarragona, logrando un triunfo de alto valor competitivo tras haber ingresado a los playoffs por la última instancia.

Ahora, Unión intentará seguir avanzando en el certamen, con la ilusión intacta de meterse en las semifinales.

La formación “tatengue” no está confirmada y habrá que aguardar la evolución de Marcelo Estigarribia, quien está en duda por una molestia. No obstante, la probable sería: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Ludueña y Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Juan Profini y Brahian Cuello; Marcelo Estigarribia y Cristian Tarragona.

Del otro lado estará Belgrano, que viene de conseguir un triunfo histórico ante Talleres en el clásico cordobés por 1-0 en condición de visitante. El equipo de Ricardo Zielinski se impuso con un gol de Francisco González Metilli, tras una gran asistencia de taco de Lucas Passerini.

Sin embargo, el “Pirata” no podrá contar con el delantero por haber sido expulsado en el duelo de octavos. En la fase regular, el conjunto cordobés finalizó en la quinta posición.

Belgrano formaría con: Thiago Cardozo; Agustín Falcón, Lisandro López, Leonardo Morales y Adrián Spörle; Adrián Sánchez y Santiago Longo; Emiliano Rigoni, Lucas Zelarayán y Francisco González Metilli; Nicolás Fernández.