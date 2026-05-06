Sauce Viejo: el Concejo aprobó la interpelación al intendente en medio de la escalada del conflicto gremial

Por Santotomealdía



El Concejo Municipal de Sauce Viejo aprobó este miércoles una resolución para interpelar al intendente Mario Papaleo en medio del conflicto gremial que desde hace meses enfrenta al Ejecutivo local con trabajadores municipales y representantes sindicales.

La convocatoria quedó fijada para el próximo miércoles 13 de mayo a las 9, en el recinto legislativo ubicado sobre calle Santa Fe 1277, donde el mandatario deberá brindar informes verbales y responder preguntas de los concejales sobre distintos aspectos vinculados a la crisis.

La decisión representa un nuevo capítulo institucional en un conflicto que ya incluyó paros, movilizaciones, cruces públicos, denuncias, incidentes en el edificio municipal y disputas por la representación sindical en la ciudad.

Según establece la resolución aprobada por el cuerpo legislativo, la interpelación buscará abordar “las causas que originaron el conflicto con los trabajadores municipales”, las medidas adoptadas por el Departamento Ejecutivo y “las razones de la falta de instancias de diálogo sostenido con las representaciones gremiales”.

Además, el Concejo pretende conocer cuáles son las acciones previstas por el Ejecutivo para avanzar hacia “la resolución del conflicto y la normalización de la situación institucional y laboral”.

La interpelación es un mecanismo parlamentario formal mediante el cual el Poder Legislativo convoca a una autoridad del Ejecutivo para que explique, informe o justifique aspectos vinculados a su gestión frente a los representantes legislativos.

"Desconozco si se hará presente"

Esta semana, en diálogo con Nova al Día -el streming de Santotomealdía en Nova 97.5-, la presidenta del Concejo, Valeria Echeverri, puso en duda la presencia del intendente en la convocatoria y recordó un antecedente reciente que generó cuestionamientos dentro del cuerpo legislativo: Papaleo no asistió a la apertura de sesiones ordinarias realizada a comienzos de este año, una instancia institucional que habitualmente encabezan los mandatarios locales para presentar los lineamientos de gestión.

“No asistió a la apertura de sesiones ordinarias a principio de año, que todo intendente de cualquier ciudad asiste y da su plan de gobierno para el trabajo que quiere realizar en ese año. Desconozco si se hará presente con esta interpelación”, expresó la concejal.

Echeverri sostuvo además que, más allá de la decisión que adopte el Ejecutivo, el Concejo busca cumplir un rol institucional frente a una situación que considera cada vez más compleja.

“Son los caminos que por lo menos el Concejo puede hacer, puede brindarle a la ciudadanía también, aclararle a la ciudad de Sauce Viejo que el Concejo es un ámbito legislativo y que vamos haciendo lo que podemos para colaborar en un conflicto”, señaló.

La presidenta del cuerpo remarcó además que el conflicto involucra principalmente al Ejecutivo municipal y a los sectores gremiales, aunque advirtió que las consecuencias ya impactan sobre toda la comunidad.

“Estamos para oficiar canales de diálogo y el Concejo para escuchar a todas las partes”, afirmó.

También indicó que, desde el ámbito legislativo, ya se recibieron tanto representantes de ASOEM como de UTRAM, en un intento por abrir instancias de escucha en medio de la escalada de tensión.

La resolución aprobada este miércoles se suma a otros posicionamientos institucionales adoptados por el Concejo en las últimas semanas, donde ya se había reclamado públicamente la apertura urgente de instancias de diálogo entre las partes.