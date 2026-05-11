Tragedia en Santa Cruz: explosión e incendio dejaron víctimas fatales y varios heridos

Una fuerte explosión seguida de un incendio provocó una tragedia en la noche del domingo en una vivienda de la localidad de Perito Moreno, en el norte de Santa Cruz, donde se registraron víctimas fatales y varias personas heridas, por lo que el Gobierno provincial desplegó un amplio operativo de emergencia.

El siniestro se habría originado por una presunta fuga de gas en un complejo de departamentos, según trascendidos extraoficiales, mientras personal policial y de Bomberos continuaba trabajando en el lugar para sofocar las llamas y realizar las tareas de peritaje. La zona permanecía acordonada.

De acuerdo con un informe de La Opinión Austral, las ambulancias trasladaron a varios heridos en estado delicado y al menos dos personas habrían quedado atrapadas entre los escombros. Entre las víctimas fatales se encontrarían un bebé y dos adultos mayores, aunque las autoridades aún trabajaban en la confirmación oficial de los datos.

Ante la gravedad del hecho, el gobernador Claudio Vidal instruyó la inmediata intervención de las áreas de Salud, Seguridad, Desarrollo Social y Educación, que pusieron en marcha un esquema coordinado de asistencia para las familias afectadas y los heridos.

En un comunicado, el Ejecutivo provincial informó que se activó “de manera inmediata un amplio dispositivo de asistencia y contención” tras el incendio, y que funcionarios del Gabinete se trasladaron a la localidad para supervisar el operativo y acompañar a los damnificados.

Según el parte oficial, cuatro niños y tres adultos fueron derivados al hospital local para su atención inicial. Posteriormente, una mujer fue trasladada a terapia intensiva en Las Heras debido a la gravedad de las lesiones, mientras que tres menores —de 11, 9 y 5 años— fueron derivados al Hospital Zonal de Caleta Olivia para tratamientos especializados. En tanto, dos jóvenes de 20 años permanecen internados en Perito Moreno con quemaduras leves y bajo observación médica.

Las autoridades señalaron que los hospitales de Las Heras y Caleta Olivia activaron sus protocolos de emergencia y que el avión sanitario provincial quedó en estado de alerta ante posibles derivaciones de mayor complejidad. También se dio aviso a centros de salud de referencia en caso de ser necesaria atención adicional.

En paralelo, equipos de Bomberos y la Policía continuaban con las tareas de búsqueda de tres personas desaparecidas —dos adultos y un bebé de apenas dos meses— que podrían encontrarse entre los restos de la vivienda afectada.

Además, el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social implementaron dispositivos de contención para las familias, mientras que la EPP N°72 fue habilitada para asistir a vecinos de viviendas linderas que sufrieron daños por la explosión, como rotura de vidrios y caída de cielorrasos. También intervinieron personal de Servicios Públicos y Distrigas para colaborar en las tareas operativas.

El Gobierno provincial expresó su pesar por lo ocurrido y ratificó que continuará brindando asistencia integral a los damnificados, mientras avanzan las investigaciones para determinar con precisión las causas del siniestro.

