Haití: más de 1.600 muertos en el primer trimestre de 2026 por la violencia

La violencia extrema en Haití dejó al menos 1.642 personas muertas y 745 heridas durante el primer trimestre de 2026, en un contexto que profundiza la crisis humanitaria y de seguridad que atraviesa el país.

Los datos surgen de un informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), que atribuye el deterioro de la situación tanto a los ataques de pandillas armadas como a las operaciones de las fuerzas de seguridad. El organismo advirtió que el escenario actual refleja una combinación de enfrentamientos directos y expansión del control territorial de los grupos criminales.

Según el reporte, el 69% de las víctimas se registró durante acciones policiales contra las bandas, un balance que incluyó civiles, entre ellos niños. En tanto, el 27% de las muertes fue responsabilidad de organizaciones criminales y el 4% restante correspondió a grupos de autodefensa.

El informe también alertó sobre la incorporación de nuevas herramientas en el conflicto, al señalar que al menos 69 personas murieron o resultaron heridas por el uso de drones con explosivos.

En relación con la capital, el responsable del BINUH, Carlos Ruiz Massieu, sostuvo que, aunque se registraron avances en algunas zonas del centro de Puerto Príncipe, la inseguridad sigue siendo diaria y difícil de sostener para gran parte de la población. Si bien las fuerzas oficiales lograron frenar la expansión territorial de las bandas en determinados sectores, los grupos armados mantienen presencia en otras áreas mediante asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones y destrucción de bienes.

El documento advierte además un agravamiento de la situación social en los territorios bajo control de pandillas, con un incremento de delitos vinculados a la violencia de género y contra la infancia. En ese sentido, se registraron más de 292 víctimas de violencia sexual, en su mayoría mujeres y adolescentes de entre 12 y 17 años, expuestas a violaciones colectivas y explotación.

El organismo internacional remarcó que los grupos armados continúan utilizando la violencia sexual y la trata de menores como mecanismos de intimidación y castigo contra las comunidades que viven bajo su dominio, lo que evidencia la gravedad y sistematicidad del conflicto en el país caribeño.