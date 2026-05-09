Tras 23 años, una multinacional alemana del agro deja el mercado argentino

Después de 23 años de presencia en la Argentina, la empresa alemana Helm, especializada en productos para la protección de cultivos, decidió retirarse del mercado local y cerrar su filial en el país. La salida, definida por la casa matriz, se concretará durante este año.

Según pudo reconstruirse, la decisión responde principalmente a dos factores: el denominado “riesgo financiero” derivado de la demora en la devolución de impuestos retenidos y la fuerte caída del margen de rentabilidad del negocio en los últimos años.

En la actualidad, la compañía se encuentra en proceso de liquidación de stock y ya no está formulando ni importando productos. La estructura local llegó a contar con 30 empleados, de los cuales aproximadamente la mitad ya fue desafectada.

Fuentes vinculadas a la operación señalaron que la empresa mantenía en el país una facturación estimada entre 30 y 40 millones de dólares anuales, aunque el margen de ganancia se redujo de manera significativa en el último tiempo, impactando en la viabilidad del negocio.

El principal elemento que precipitó la salida estaría relacionado con unos 5 millones de dólares en créditos fiscales que la compañía aún no pudo recuperar. Entre los conceptos mencionados figuran retenciones del Impuesto PAIS, Ingresos Brutos provinciales, IVA y anticipos de Ganancias. Parte de esos montos, según indicaron, permanece como crédito no disponible.

Además del frente tributario, la compañía enfrentó una caída general de rentabilidad en la región, fenómeno que también afectó sus operaciones en otros mercados, aunque en algunos casos mantuvo su participación.

En el sector advirtieron que la industria en general atraviesa menores márgenes, aun con perspectivas productivas favorables. También señalaron el incremento de la competencia internacional, especialmente de operadores chinos, que han ganado terreno en el mercado local en un contexto de mayores facilidades para las importaciones.

La salida de Helm se suma a otros movimientos empresariales que reflejan el impacto del escenario económico sobre compañías multinacionales con presencia en el país.