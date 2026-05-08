Amplían la denuncia contra la conducción de la AFA por presunta evasión fiscal y facturas truchas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) amplió la denuncia penal contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y acusó a parte de su conducción de integrar una presunta asociación ilícita fiscal vinculada a maniobras de evasión tributaria mediante facturación apócrifa.

La presentación fue realizada ante el juez federal en lo penal económico Diego Amarante y apunta contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros dirigentes de la entidad.

Según la denuncia, las maniobras investigadas se habrían desarrollado entre 2023 y 2025 y provocaron un perjuicio fiscal cercano a los 300 millones de pesos.

De acuerdo al organismo encabezado por Andrés Vázquez, la AFA habría utilizado empresas consideradas “no confiables” o sin capacidad económica real para emitir facturas apócrifas, justificar gastos y reducir la carga tributaria.

La investigación sostiene que muchas de esas firmas no tenían empleados, infraestructura ni actividad compatible con los montos facturados y que algunas incluso registraban domicilios inexistentes.

Además, ARCA detectó movimientos financieros realizados principalmente mediante cheques endosados en múltiples oportunidades, lo que —según la denuncia— dificultaba rastrear el destino final del dinero.

El organismo también pidió que se investigue la posible existencia de una estructura organizada destinada a cometer delitos tributarios de manera sistemática y solicitó que los dirigentes involucrados sean convocados a declaración indagatoria.

La ampliación de la denuncia se suma a otra causa que ya investigaba a la AFA por presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por una suma cercana a los 19 mil millones de pesos.

