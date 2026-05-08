Santa Fe homenajeó al Papa Francisco con el descubrimiento del primer busto en honor a su paso por la ciudad

Este viernes se inauguró un busto en honor al Papa Francisco en el Convento San Francisco de la ciudad de Santa Fe. La iniciativa, impulsada por el senador Paco Garibaldi, reunió a autoridades, referentes de la Mesa del Diálogo y a la comunidad del Centro Educativo Franciscano para celebrar el legado espiritual y humano del Sumo Pontífice. El objetivo fue resaltar la huella espiritual del Papa argentino.

“Estamos muy contentos porque hoy se descubre un busto del Papa Francisco, el primero en la ciudad de Santa Fe. Es importante reconocer a la persona, a su legado y a lo que significó para toda la humanidad, pero también poner en valor el vínculo que tuvo con nuestra ciudad, porque pasó por estas calles, estuvo en este convento y dejó una huella muy importante”, expresó Garibaldi.

Y agregó: “La generosidad del convento de San Francisco, de permitir que esta escultura esté en sus galerías hace posible que todos los santafesinos y quienes visiten la ciudad puedan venir, verlo, recordarlo y mantener vivas sus palabras”.

Por su parte, la directora general y representante legal del Centro Educativo Franciscano, María Esmeralda Videla destacó el significado especial que tiene el homenaje para la comunidad. “Nos sentimos muy agradecidos de tener este busto de Francisco con nosotros por toda la historia que tuvo con este lugar. El nombre de Francisco lo eligió precisamente por los valores de San Francisco y por esa mirada especial hacia el pobre y hacia quien necesita un abrazo fraterno”, señaló.

En tanto, el Fray Julio Jorge Stipech remarcó la importancia simbólica de la ubicación del busto. “Nos parecía importante que estuviera en las galerías del convento, detrás de la imagen de San Francisco, para que toda la gente que pase pueda verlo, visitarlo y recordarlo. Para nosotros es un día de fiesta”, expresó.

Estuvieron presentes el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti; el diputado nacional Pablo Farías; la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard; los concejales Silvina Cian e Ignacio Laurenti; Secretaria de Educación de la Municipalidad de Santa Fe Alicia Barletta; miembros de la Mesa de Diálogo Interreligioso de la ciudad; la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, Milagros Vigil; los párrocos Axel Arguinchona y Olidio Panigo; además de integrantes de la comunidad educativa, alumnos, familias y público en general.