Detuvieron en Sauce Viejo a un hombre que tenía pedido de captura por violencia de género

Un hombre de 47 años fue demorado este jueves por la tarde en Sauce Viejo y, al verificar sus datos, la policía constató que tenía un pedido de captura vigente por una causa de violencia de género requerido por la Justicia de la provincia de Formosa.

El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo mientras desarrollaban tareas de patrullaje preventivo en la zona de Ruta 11 y Berutti.

Según informaron fuentes policiales, los agentes identificaron al individuo durante un control de rutina, ya que no pudo acreditar su identidad ni justificar su permanencia en el lugar. Ante esa situación, fue trasladado en calidad de demorado en el marco del artículo 10 bis.

Posteriormente, al consultar sus datos en el sistema correspondiente, se comprobó que sobre el hombre pesaba un pedido de captura con fecha del 5 de febrero de 2026, en el marco de una causa por amenazas coactivas y lesiones agravadas por el vínculo en contexto de violencia de género.

Tras la confirmación del requerimiento judicial, el procedimiento quedó a disposición de la autoridad competente y las actuaciones continuaron en la dependencia policial de jurisdicción.