Los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón irán a cámara Gesell

Por Santotomealdía

La investigación por el crimen de Jeremías Monzón sumará en los próximos días una instancia clave: los menores involucrados en la causa serán sometidos a entrevistas en cámara Gesell, una medida considerada fundamental para intentar esclarecer la mecánica del hecho y determinar el grado de participación de cada uno de los acusados.

La medida judicial fue dispuesta luego de que se suspendiera nuevamente la audiencia en la que se iba a debatir el pedido de sobreseimiento de uno de los menores no punibles. En ese contexto, las declaraciones previstas en cámara Gesell aparecen ahora como un paso central dentro de la investigación.

Según trascendió, las entrevistas se realizarán el próximo 11 de mayo. A través de este procedimiento, la Justicia buscará obtener testimonios en un ámbito especialmente adaptado para menores de edad, con intervención de profesionales especializados.

La querella sostiene que estas declaraciones pueden resultar determinantes para reconstruir cómo se organizó el ataque, entre otros aspectos. Además, consideran que podrían aportar elementos para esclarecer el móvil del crimen, ya que el video registrado durante el homicidio no permite establecer con claridad qué originó el brutal ataque.

Cabe recordar que la principal imputada en la causa es Milagros A., la adolescente de 16 años acusada como coautora del delito de homicidio triplemente agravado. La acusación contempla los agravantes de alevosía, ensañamiento y concurso premeditado de dos o más personas.

En tanto, Nadia Ivonne Juárez, madre de la menor, permanece detenida acusada de participación secundaria y de haber brindado ayuda posterior al hecho, una asistencia que —según la investigación— habría sido prometida previamente.

Por otra parte, uno de los menores involucrados ya fue sobreseído por ser no punible debido a su edad, mientras que otro espera la resolución de un planteo similar presentado por su defensa.

La causa continúa generando una fuerte conmoción en nuestra ciudad, tanto por la violencia del crimen como por la participación de menores de edad en el ataque que terminó con la vida de Jeremías Monzón.