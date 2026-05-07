Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra empresas vinculadas al régimen cubano

Estados Unidos anunció este jueves nuevas sanciones contra el conglomerado militar cubano GAESA, su directora y la empresa minera Moa Nickel, en el marco de una ofensiva económica impulsada por la administración de Donald Trump para restringir los ingresos del régimen que gobierna la isla.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, y coincidió con la retirada de la compañía canadiense Sherritt International de sus operaciones conjuntas en Cuba, un movimiento interpretado por analistas como una señal del impacto creciente de las presiones de Washington sobre empresas extranjeras vinculadas al país caribeño.

“Las sanciones impuestas hoy demuestran que la administración Trump no permanecerá impasible mientras el régimen comunista cubano amenaza nuestra seguridad nacional en nuestro hemisferio”, expresó Rubio a través de redes sociales.

El funcionario agregó además que Estados Unidos continuará avanzando con medidas “hasta que el régimen implemente todas las reformas políticas y económicas necesarias”.

Las sanciones fueron aplicadas bajo una orden ejecutiva firmada por Trump el pasado 1° de mayo, que amplió el alcance de las restricciones estadounidenses hacia entidades extranjeras que mantengan vínculos con sectores estratégicos de Cuba, entre ellos energía, defensa, seguridad y finanzas.

El principal apuntado es el Grupo de Administración Empresarial S.A. (GAESA), conglomerado vinculado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias y considerado uno de los pilares económicos del régimen cubano.

Según estimaciones del Departamento de Estado estadounidense, GAESA controla cerca del 40% de la economía cubana y participa en actividades vinculadas al turismo, comercio, remesas, logística portuaria y servicios financieros.

El grupo fue creado en 1995 durante el denominado “Período Especial” posterior a la caída de la Unión Soviética y quedó históricamente ligado al entorno de Raúl Castro.

Las nuevas sanciones también alcanzan a Ania Guillermina Lastres Morera, actual directora del conglomerado y general de brigada de las Fuerzas Armadas cubanas.

Además, fue incluida la empresa Moa Nickel S.A., una sociedad mixta creada entre la estatal cubana y la canadiense Sherritt para la explotación de níquel y cobalto en la provincia de Holguín.

Washington sostiene que la compañía se beneficia de activos que habrían sido expropiados por el régimen cubano a ciudadanos y empresas estadounidenses.

En paralelo, la canadiense Sherritt International anunció la suspensión de su participación directa en empresas conjuntas en Cuba y comenzó el retiro de personal expatriado.

La decisión tuvo un fuerte impacto financiero: las acciones de la empresa cayeron cerca de un 26% en la Bolsa de Toronto.

La ofensiva de la administración Trump se da en un contexto de creciente presión sobre Cuba. En los últimos meses, Estados Unidos también avanzó con restricciones vinculadas al suministro de petróleo hacia la isla, situación que agravó los problemas energéticos y los cortes de electricidad en distintas regiones del país.