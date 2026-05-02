Sorprendieron a un hombre robando cables y fue detenido

Un hombre de 29 años fue aprehendido durante la madrugada tras ser sorprendido mientras intentaba sustraer cableado en la vía pública.

El hecho ocurrió en la zona de 4 de Enero al 1700, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un aviso al 911 que alertaba sobre un robo en curso. Al llegar, los efectivos observaron al sospechoso detrás de una columna de iluminación, enrollando tramos de cable.

Según informaron fuentes policiales, al advertir la presencia de los agentes el hombre intentó descartar los elementos, aunque fue rápidamente interceptado. Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron el cable recuperado y también encontraron entre sus pertenencias un arma blanca, además de una cuchilla que estaba en el lugar.

El hombre fue trasladado en calidad de aprehendido a la Subcomisaría 15ª, donde quedaron radicadas las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia.

Los elementos secuestrados durante el procedimiento.​​​​



