Crimen de Jeremías: postergaron la audiencia donde se debatirá el sobreseimiento de uno de los acusados

Por Santotomealdía

La audiencia en la que se iba a debatir el pedido de sobreseimiento de uno de los menores involucrados en el crimen de Jeremías Monzón fue reprogramada y se realizará este miércoles en los tribunales de la capital provincial.

Según informaron fuentes judiciales, la instancia —prevista inicialmente para este lunes— pasó para el 6 de mayo a las 11.30 en la sala 2. El planteo corresponde a la defensa de uno de los acusados, identificado como B.S.V., quien tenía 14 años al momento del hecho, ocurrido el 18 de diciembre.

La semana pasada el abogado de la familia de Jeremías, Bruno Rugna, dialogó con Nova al Día y explicó que la audiencia estaba prevista dentro del marco legal: “Van a estar sobreseídos y sin antecedentes penales por ley, pese al delito que cometieron”, sostuvo en aquella oportunidad.

“Está comprobado que son los autores materiales y su responsabilidad está probada, pero la ley establece que no pueden ser juzgados”, agregó en la misma entrevista.

La causa está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

En el expediente también está imputada una adolescente de 16 años, que permanece alojada en un instituto de menores en Rosario, y está señalada como coautora. Sobre ella, el letrado explicó que deberá enfrentar dos procesos judiciales: “uno para determinar la responsabilidad y otro, cuando cumpla 18 años, para fijar la pena”. Cabe señalar que una eventual condena podría alcanzar un máximo de 15 años de prisión, según lo previsto para menores.

Asimismo hay una cuarta implicada que es la madre de la joven aludida, Nadia Juárez, fue acusada como partícipe secundaria y detenida en una unidad penitenciaria de la capital provincial. “La acusación sostiene que prometió ayuda posterior a la comisión del delito y que efectivamente la cumplió”, recordó el abogado en la entrevista antes mencionada.

El asesinato de Jeremías generó una fuerte conmoción no sólo en nuestra ciudad, tanto por la violencia del ataque —en el que la víctima recibió múltiples puñaladas— como por la participación de menores de edad.