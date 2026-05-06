Vuelven a suspender la audiencia para debatir el sobreseimiento de uno de los acusados por el crimen de Jeremías

Por Santotomealdía

La audiencia clave para debatir el sobreseimiento de uno de los menores imputados por el crimen de Jeremías Monzón volvió a suspenderse en la ciudad de Santa Fe y, por el momento, no tiene nueva fecha definida, en un nuevo capítulo de un caso que sigue generando fuerte conmoción a nivel local.

La instancia judicial había sido prevista inicialmente para el lunes y luego reprogramada para este miércoles, pero finalmente quedó en suspenso por una cuestión de agenda, según indicaron fuentes vinculadas al proceso.

El planteo involucra a B.S.V., quien tenía 14 años al momento del ataque ocurrido el 18 de diciembre. En función de su edad, su defensora oficial solicitó el sobreseimiento, en línea con lo establecido por el régimen penal juvenil vigente.

En ese marco, el abogado querellante de la familia de la víctima, Bruno Rugna, sostuvo que el desenlace es previsible: “No habrá debate, se lo va a sobreseer por una cuestión de edad”, afirmó, y aclaró que la nueva ley de imputabilidad no resulta aplicable al caso, ya que no es retroactiva y recién entrará en vigencia en septiembre.

Cabe recordar que el otro menor involucrado en la causa ya fue sobreseído por la Justicia santafesina bajo los mismos argumentos legales.

La investigación está caratulada como homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas, un delito que prevé como única pena la prisión perpetua.

En paralelo, Milagros A., de 16 años, continúa alojada en un instituto de menores en Rosario y es la única imputada formalmente como coautora del hecho. Además, la madre de la joven, Nadia Juárez, permanece detenida, acusada como partícipe secundaria.

El asesinato de Jeremías Monzón se mantiene como uno de los episodios más impactantes registrados en la región en los últimos tiempos, tanto por la participación de menores como por la extrema violencia del ataque, que fue filmado y en el que la víctima recibió más de 20 puñaladas.