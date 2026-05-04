Críticas a Galperín por su reacción a un video de una mujer que no puede pagar medicamentos

El empresario Marcos Galperín quedó en el centro de una polémica en redes sociales luego de reaccionar con un emoji de risa a un video en el que una mujer mayor relataba las dificultades que enfrenta para cubrir sus gastos, especialmente en medicamentos.

El episodio se originó a partir de una entrevista en la que la jubilada expresaba: “Como jubilada no puedo vivir, es la noticia de todos los jubilados”, al tiempo que explicaba que debía afrontar el costo de sus remedios y que no le resultaba cómodo depender de ayuda familiar.

En ese contexto, Galperín, fundador de Mercado Libre, reposteó el contenido acompañándolo con una carcajada, sin agregar explicaciones, lo que generó una rápida reacción de distintos usuarios.

Entre las respuestas, la periodista Ángela Lerena lo cuestionó con dureza al señalar: “un tipo tan, pero tan pobre que lo único que tenía era guita”. En la misma línea, el músico Juan Roleri planteó: “¿no te sentís ni un poquito mal riéndote de una vieja que no llega a fin de mes siendo vos un ultra multimillonario?”.

También se sumó el influencer Coscu, quien destacó la diferencia de contexto entre generaciones: “¿Cómo siendo una de las personas con más guita del país te vas a reír de una jubilada? (…) quizás en aquel entonces mantenía una familia siendo ama de casa”, escribió.

El intercambio se dio en un contexto de debate sobre las condiciones de los jubilados y el acceso a medicamentos, y volvió a poner en discusión el rol de figuras públicas en redes sociales y el impacto de sus intervenciones.