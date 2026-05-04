Ciudadanía Activa impulsa “respuestas colectivas ante el ajuste”

Ciudadania Activa, un espacio interpartidario integrado por Igualdad y Participación, el Frente Amplio por la Soberanía, y Yo Confío en Santo Tomé, realizó una jornada de ollas solidarias, en el marco del Día Internacional del Trabajo. Esta nueva propuesta, que comenzó en las primeras horas del día y contó con la colaboración de vecinos y referentes barriales, permitió preparar y distribuir alrededor de 500 porciones en barrio Atenas y otros puntos de nuestra ciudad.

Desde el espacio señalaron la importancia de reivindicar el Día del Trabajador con una acción concreta en el territorio: “En este día tan sensible, pudimos estar presentes, acompañar a los trabajadores que están pasando un momento difícil, y construir respuestas desde la comunidad, que siempre es muy solidaria”, expresaron.

También señalaron que frente a problemas concretos, “la política local tiene que recuperar capacidad de trabajo común y presencia en el territorio”.

“Venimos de trayectorias distintas, pero coincidimos en que cuando hay necesidades y problemas en la ciudad, la política no puede mirar desde lejos. En Santo Tomé hay mucho para hacer, y hay que hacerlo con responsabilidad, trabajo en red y cercanía sincera”, expresaron.

La jornada también puso en agenda la situación laboral y social que atraviesan muchas familias. Según los últimos datos oficiales del INDEC, correspondientes al cuarto trimestre de 2025, la desocupación en el aglomerado Gran Santa Fe —del que forma parte Santo Tomé— fue de 4,8%, mientras que a nivel nacional alcanzó el 7,5%. El informe estimó que en ese momento había unas 12.000 personas desocupadas en el Gran Santa Fe.

Desde Ciudadanía Activa advirtieron que “esos datos conviven con otras dificultades que se sienten en la vida diaria: pérdida de poder adquisitivo, informalidad, changas inestables y hogares donde el trabajo no alcanza para cubrir lo básico, en tanto la asistencia del Estado se deteriora”.

Finalmente agradecieron a quienes colaboraron durante la jornada y destacaron que “la actividad forma parte de una agenda de trabajo que el espacio busca sostener en la ciudad”.

