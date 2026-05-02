Trump amenazó con “tomar el control” de Cuba en medio de nuevas sanciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que podría “tomar el control” de Cuba en un corto plazo y vinculó esa posibilidad con el desarrollo de las operaciones que su país mantiene en Irán.

Las declaraciones fueron realizadas durante una cena privada en West Palm Beach, en el estado de Florida, donde el mandatario sostuvo que, una vez finalizadas las acciones en Medio Oriente, podría ordenar el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln hacia el Caribe. En ese contexto, describió un escenario en el que la embarcación se ubicaría frente a la isla como forma de presión directa.

Los dichos del presidente se produjeron el mismo día en que su administración anunció un endurecimiento de las sanciones contra Cuba, con impacto en sectores clave como energía, defensa, minería y servicios financieros. La medida forma parte de una política sostenida de presión económica sobre el gobierno de La Habana.

En la misma línea, el secretario de Estado, Marco Rubio, cuestionó a las autoridades cubanas al señalar que permiten la presencia de servicios de inteligencia de países considerados adversarios por Washington, y advirtió que esa situación no será tolerada.

El endurecimiento de la postura también tuvo eco en el Congreso: el Senado estadounidense rechazó recientemente una iniciativa impulsada por legisladores demócratas que buscaba limitar la capacidad del Ejecutivo para ordenar eventuales operaciones militares sobre territorio cubano.

Desde comienzos de año, la Casa Blanca viene incrementando la presión sobre la isla mediante sanciones y restricciones, incluyendo medidas vinculadas al suministro de petróleo. En ese marco, Trump volvió a plantear la posibilidad de un cambio de régimen y remarcó el rol de la presencia militar como herramienta de disuasión.

El escenario refleja una nueva escalada en la relación entre ambos países, en un contexto de tensiones crecientes y con impacto en la política regional.