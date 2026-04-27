Caso Jeremías Monzón: uno por uno, la situación judicial de los cuatro implicados

Por Santotomealdía



El reciente sobreseimiento de uno de los menores implicados en el crimen de Jeremías Monzón reactivó la atención sobre una causa que conmocionó a nuestra ciudad y al país, y que desde un primer momento estuvo atravesada por la participación de adolescentes y los límites de la legislación vigente.

En diálogo con el programa Nova al Día, el abogado querellante Bruno Rugna se refirió al alcance de la medida y explicó que la situación de los menores de 14 años ya estaba prevista dentro del marco legal. “Van a estar sobreseídos y sin antecedentes penales por ley, pese al delito que cometieron”, sostuvo.

El caso se remonta al 18 de diciembre, cuando Jeremías, de 15 años, desapareció en nuestra ciudad. Días después, su cuerpo fue hallado en Santa Fe con múltiples heridas de arma blanca, lo que confirmó que se trató de un homicidio. La investigación determinó la participación de tres menores como coautores y una mujer adulta como partícipe secundaria.

Los menores de 14: inimputables por ley

En relación a los dos adolescentes de 14 años, señalados como autores materiales del crimen, Rugna remarcó que su situación responde a lo que establece la normativa vigente. “Está comprobado que son los autores materiales y su responsabilidad está probada, pero la ley establece que son inimputables y no pueden ser juzgados”, afirmó.

Ambos quedaron fuera de la órbita penal y bajo programas específicos del sistema juvenil. En ese sentido, el abogado advirtió: “Van a estar en la sociedad como si no hubiese pasado”.

La adolescente de 16: la única que irá a juicio

Distinta es la situación de la joven de 16 años, también señalada como coautora. Actualmente se encuentra detenida en un establecimiento para menores en Rosario y será la única que enfrentará un proceso judicial.

“Va a haber dos juicios: uno para determinar la responsabilidad y otro, cuando cumpla 18 años, para fijar la pena”, explicó Rugna. La eventual condena podría alcanzar un máximo de 15 años de prisión, según lo previsto para menores.

La madre: acusada como partícipe secundaria

La cuarta implicada es la madre de la adolescente, quien permanece detenida con prisión preventiva. Está imputada como partícipe secundaria, bajo la hipótesis de haber colaborado antes y después del hecho.

“La acusación sostiene que prometió ayuda posterior a la comisión del delito y que efectivamente la cumplió”, detalló el querellante.

Un caso que sigue generando debate

El crimen de Jeremías generó un fuerte impacto social y derivó en movilizaciones, reclamos de justicia y un debate que llegó al Congreso en torno a la edad de imputabilidad.

En ese contexto, la causa avanza hacia el juicio contra la adolescente de 16 años, mientras que la situación de los menores no punibles vuelve a exponer los alcances y límites del sistema penal juvenil vigente.