Amenazó con sacar un arma en presencia de un niño y fue detenida

Una mujer fue aprehendida en la ciudad luego de protagonizar un episodio de amenazas en presencia de un menor, en un hecho ocurrido durante el mediodía del sábado.

El caso tuvo lugar alrededor de las 12:45 en una vivienda de calle 12 de Septiembre al 800, donde personal del Comando Radioeléctrico intervino tras un aviso al 911 por un conflicto vecinal.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con una mujer que relató que su hijo se encontraba jugando en la vereda cuando una vecina comenzó a proferir amenazas de muerte, asegurando que sacaría un arma, lo que generó temor en el entorno familiar.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, la persona señalada se presentó en el lugar y reconoció su participación en el hecho, quedando a disposición del personal policial.

Ante esta situación, se procedió a su traslado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia por el delito de amenazas.

El procedimiento se llevó adelante sin mayores inconvenientes y permitió contener una situación que generó preocupación entre los involucrados.