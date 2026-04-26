Confirmaron la prisión preventiva para dos acusados de un doble homicidio en el río Coronda

Dos hombres investigados como coautores de un doble homicidio cometido con armas de fuego en la zona de islas del río Coronda continuarán en prisión preventiva por decisión judicial. Se trata de dos puesteros de 45 y 60 años, identificados por sus iniciales como M.A.P. y J.S.

La medida fue confirmada por el juez Nicolás Falkenberg durante una audiencia realizada en los tribunales de la ciudad de Santa Fe, en la que se revisaron las medidas cautelares. La investigación está a cargo del fiscal Carlos Lacuadra, quien representó al Ministerio Público de la Acusación.

Según explicó el fiscal, el magistrado rechazó los planteos de la defensa, que buscaban modificar la calificación legal y revocar las prisiones preventivas. En ese sentido, sostuvo que los imputados brindaron una versión de los hechos “no creíble” y contradictoria con las pruebas reunidas.

Además, indicó que ambos hombres se autoincriminaron, ya que reconocieron haber causado la muerte de las víctimas en un intento por justificar una supuesta legítima defensa, argumento que no fue considerado válido por la Justicia.

El hecho investigado ocurrió el 31 de diciembre alrededor de las 2 de la madrugada, cuando los imputados habrían atacado con escopetas a Félix Martín Cabrera y José Oscar Cabrera, quienes eran primos, en el arroyo La Blanca, en la zona de islas del río Coronda.

De acuerdo a la acusación, las víctimas fueron sorprendidas y baleadas en distintas partes del cuerpo, lo que les provocó la muerte. Sus cuerpos fueron hallados posteriormente en una canoa a la deriva, a la altura de Sauce Viejo, donde también se encontraron restos de un animal faenado.

El fiscal remarcó que los acusados eran las únicas personas que se encontraban habitualmente en el lugar, donde trabajaban como puesteros cuidando ganado.

Los hombres fueron detenidos el 9 de enero, tras una serie de allanamientos en la zona de islas. En esos operativos, la policía secuestró armas de fuego sin la debida autorización, entre ellas una escopeta calibre 16 y otra calibre 12, además de cartuchos.

A ambos se les atribuye la coautoría de doble homicidio calificado por el uso de arma de fuego, así como el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil.