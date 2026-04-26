Intentó robar en un auto y fue reducido por vecinos: terminó detenido

Un hombre fue aprehendido en la ciudad luego de ser sorprendido cuando intentaba forzar un automóvil estacionado con fines de robo, en un hecho ocurrido durante la tarde del sábado.

El episodio tuvo lugar alrededor de las 16:30 en inmediaciones de calle 7 de Marzo al 2600, donde personal del Comando Radioeléctrico acudió tras un llamado al 911 que alertaba sobre una aprehensión civil.

Al llegar al lugar, los efectivos fueron advertidos por vecinos, quienes señalaron a un individuo que momentos antes habría intentado abrir un vehículo para sustraer elementos de su interior. Según indicaron, el sospechoso fue retenido en el lugar hasta la llegada de la policía.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su traslado a la dependencia correspondiente, donde quedó a disposición de la Justicia en el marco de una causa por tentativa de hurto.

Durante el incidente, y en medio de un forcejeo, el propietario del vehículo resultó con una lesión leve en el labio superior.

El procedimiento se desarrolló sin mayores inconvenientes y continúan las actuaciones judiciales correspondientes.