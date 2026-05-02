“Prioridad innegociable”: Reino Unido ratificó su defensa de Malvinas

El jefe de la Real Fuerza Aérea británica (RAF), Sir Richard Knighton, afirmó que la defensa de las Islas Malvinas es una prioridad “innegociable” para el Reino Unido y aseguró que las fuerzas desplegadas en el Atlántico Sur se mantienen en estado de “máxima alerta”.

Las declaraciones se producen en un contexto de renovada tensión diplomática, tras la difusión de un memorando del Pentágono que menciona la posibilidad de respaldo de Estados Unidos a la posición argentina sobre el archipiélago. Si bien no hubo confirmaciones oficiales, el contenido del documento generó repercusiones en Londres.

En ese marco, Knighton remarcó la capacidad operativa de la RAF y sostuvo que el despliegue en la base de Mount Pleasant permite garantizar el control del espacio aéreo en la zona. Según indicó, la presencia de aviones de combate y personal especializado forma parte de una estrategia de vigilancia permanente.

“El compromiso con la defensa de las islas es absoluto”, señaló el jefe militar, quien también hizo referencia a la necesidad de mantener una capacidad de disuasión ante cualquier escenario que pueda surgir en la región.

Además, explicó que el dispositivo militar no es estático, sino que se ajusta de manera constante en función del contexto internacional, en coordinación con el resto de las fuerzas británicas desplegadas en el área.

El escenario se da luego de que el diario británico The Telegraph publicara detalles de un memorando del Pentágono vinculado a la estrategia estadounidense ante conflictos en Medio Oriente. En ese contexto, también trascendieron recientes declaraciones del presidente Javier Milei, quien reiteró el reclamo argentino de soberanía sobre las islas, y de la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se refirió a la situación de los habitantes del archipiélago.