Acuerdo en el Correo Argentino: reincorporan a los despedidos y se levanta el paro

La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT) informó que alcanzó un principio de acuerdo con las autoridades del Correo Argentino que incluye la reincorporación de los trabajadores despedidos en los últimos días. En ese marco, el gremio confirmó el levantamiento del paro de 48 horas que estaba previsto para el lunes 4 y martes 5 de mayo.

Según detallaron desde la organización sindical, el entendimiento se logró tras una reunión con directivos de la empresa en la que se abordó la situación del personal. Como resultado, la firma se comprometió a reincorporar a la totalidad de los empleados cesanteados, lo que permitió desactivar la medida de fuerza y garantizar el funcionamiento normal del servicio en todas las oficinas del país.

El conflicto había escalado en los últimos días a partir del despido de 39 trabajadores en la planta de Santa Fe, en el marco de reclamos salariales y pedidos de reapertura de paritarias. La situación derivó en la convocatoria a un paro nacional, que finalmente quedó sin efecto tras el avance en las negociaciones.

Desde FOECyT destacaron la predisposición al diálogo por parte del director de Recursos Humanos de la empresa, Juan Manuel Vena, y valoraron el acompañamiento de la CGT y de otros gremios. Al mismo tiempo, remarcaron el rol de los trabajadores en el sostenimiento del reclamo.

No obstante, el sindicato aclaró que el acuerdo alcanzado no implica el cierre del conflicto en términos salariales. En ese sentido, anticiparon que continuarán impulsando la discusión por mejoras en los ingresos en los ámbitos correspondientes.

Con este escenario, el eje inmediato del conflicto se reencauza tras la reincorporación de los despedidos, mientras el reclamo por paritarias sigue vigente.