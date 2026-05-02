Unión se juega la clasificación ante Talleres en el 15 de Abril

Unión recibirá a Talleres este sábado, en un partido clave que pondrá fin a la fase regular del Torneo Apertura. El encuentro, válido por la 9na. fecha -postergada por un paro lanzado en el momento en que debía disputarse- comenzará a las 18.45 en el estadio 15 de Abril, será televisado por ESPN Premium y contará con el arbitraje de Sebastián Zunino (con Facundo Tello en el VAR).

El conjunto dirigido por Leonardo Madelón llega tras empatar 2 a 2 ante Vélez en Liniers y afronta con la necesidad de ganar para clasificar sin tener que esperar otros resultados. Enfrente estará Talleres, conducido por Carlos Tévez, que viene de igualar sin goles frente a Estudiantes y ya tiene asegurado su lugar en los playoffs, aunque buscará mejorar su posición en la tabla.

Pensando en este encuentro, Unión tendrá el regreso de Marcelo Estigarribia, quien volverá a la titularidad tras cumplir una fecha de suspensión. Sin embargo, el entrenador deberá rearmar el equipo por algunas ausencias. En Talleres, en tanto, hay dudas por las condiciones físicas de Santiago Fernández y Diego Valoyes, mientras que Juan Sforza no estará por suspensión y Augusto Schott vuelve a estar disponible.

En cuanto a la clasificación, el panorama para Unión es claro: depende de sí mismo. Si gana, se asegurará un lugar en los octavos de final sin necesidad de otros resultados. Incluso, podría escalar posiciones en la tabla si se dan algunas combinaciones. En caso de empate, deberá esperar resultados ajenos para avanzar, mientras que una derrota lo obligará a depender de que sus rivales directos no sumen de a tres.

Las probables formaciones para el encuentro son:

Unión: Mansilla; Vargas, Maizon, Ludueña y Del Blanco; Palacios, Profini, Pitton y Cuello; Estigarribia y Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Talleres: Herrera; Schott, Catalán, Palomino y Maidana; Cáceres, Galarza, Rick, Cristaldo, Depietri y Martínez. DT: Carlos Tévez.