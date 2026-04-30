La CGT marcha por el Día del Trabajador con fuertes críticas al Gobierno

La Confederación General del Trabajo (CGT) realizará este jueves una movilización hacia Plaza de Mayo en la previa del Día del Trabajador, en una jornada que tendrá un fuerte tono crítico hacia las políticas del Gobierno nacional y que contará con el respaldo de organizaciones sociales, culturales y políticas.

La central obrera busca mostrar capacidad de convocatoria y reunir a distintos sectores afectados por la situación económica. “La movilización va a ser multitudinaria”, anticipó el triunviro Cristian Jerónimo, quien remarcó que la convocatoria es abierta y se desarrollará de manera pacífica.

El eje principal de la protesta estará puesto en la situación económica y el impacto sobre los ingresos. Desde la conducción sindical advierten por la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de la pobreza y las dificultades para llegar a fin de mes. En ese sentido, cuestionaron los indicadores oficiales sobre salarios y empleo, al considerar que no reflejan la realidad que atraviesan los trabajadores.

Además, desde la CGT señalaron que la movilización podría ser el inicio de un plan de lucha más amplio. “Claramente, vamos a ir hacia una medida de fuerza mucho más fuerte”, sostuvo otro de los referentes de la central, Jorge Sola, quien apuntó a visibilizar el malestar social que, según indicó, se percibe en distintos sectores.

Entre las organizaciones que anticiparon su participación se encuentra la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que mantiene diálogo con la conducción cegetista. En paralelo, la Iglesia decidió no sumarse a la convocatoria, pese a haber sido invitada.

La jornada también podría tener impacto en algunos servicios. El transporte será uno de los puntos sensibles, con posibles alteraciones según el nivel de adhesión sindical. En el caso de los trenes, la actividad se verá afectada por medidas anunciadas por La Fraternidad.

A esto se suman complicaciones en otros sectores, como la recolección de residuos, la atención en organismos públicos y algunas áreas de correo y logística, debido a medidas de fuerza impulsadas por gremios estatales como Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) y Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

La movilización se perfila así como una de las principales expresiones sindicales en lo que va del año, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios, y con la posibilidad de que derive en nuevas protestas en las próximas semanas.