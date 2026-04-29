“No cometí ningún delito”: Adorni se defiende en el Congreso y descartó renunciar

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, defendió este miércoles en la Cámara de Diputados su situación patrimonial y rechazó las acusaciones vinculadas a sus viajes personales y a la participación de su esposa en una comitiva oficial. Lo hizo durante su informe de gestión, en medio de cuestionamientos de la oposición.

En relación a los viajes que realizó junto a su familia —algunos de ellos a destinos como Punta del Este y Aruba—, el funcionario aseguró que fueron financiados íntegramente con recursos propios. “He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia”, afirmó, y remarcó que se trató de “vacaciones personales” sin intervención de terceros ni beneficios indebidos.

Adorni también rechazó las sospechas sobre un posible desfasaje entre esos gastos y sus ingresos, y cuestionó que se busque vincular su vida privada con su función pública. “Quieren asemejar el gasto privado con el gasto público, y no son comparables”, sostuvo. En ese sentido, señaló que todos los viajes cumplieron con los controles migratorios y aduaneros correspondientes, y que el Estado “no registró ningún pago” vinculado a esas erogaciones.

Otro de los ejes de su exposición fue la inclusión de su esposa, Bettina Angeletti, en una comitiva oficial que viajó a Estados Unidos. Sobre ese punto, explicó que la invitación se limitó al vuelo de ida y que el regreso se realizó en un vuelo comercial. Además, indicó que la Justicia ya se expidió sobre el caso y descartó la existencia de irregularidades.

“El Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial afirmaron que no hubo delito ni irregularidad”, señaló, y agregó que la decisión sobre la conformación de la comitiva es una facultad discrecional de la Presidencia, dentro del marco legal vigente.

El funcionario también se refirió a las críticas sobre sus declaraciones juradas y aseguró haber cumplido con todas las obligaciones previstas por la Ley de Ética Pública. Indicó que la información patrimonial fue presentada conforme a la normativa y recordó que aún no venció el plazo para la última declaración.

En otro tramo de su intervención, Adorni negó cualquier posibilidad de renuncia, luego de que sectores de la oposición lo reclamaran durante la sesión. “Estoy acá dando la cara”, respondió, y ratificó su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

El intercambio con legisladores opositores estuvo marcado por momentos de tensión. Desde ese sector insistieron en cuestionar su conducta y volvieron a pedir explicaciones sobre su situación patrimonial y los viajes al exterior.