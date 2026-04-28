Bahco ratificó el fin de la producción en la ciudad y el conflicto sigue sin vías de solución

El conflicto en la planta local de Bahco atraviesa un momento crítico y, por ahora, sin señales de resolución. Tras una nueva instancia de negociación entre la empresa, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y autoridades laborales, no hubo avances y la firma ratificó su decisión de cesar la producción en nuestra ciudad, sin presentar alternativas que permitan sostener los puestos de trabajo.

La postura de la compañía generó un fuerte malestar en el gremio, que resolvió convocar a una reunión urgente con el cuerpo de delegados para evaluar el escenario y definir posibles medidas de acción en defensa de los trabajadores.

En paralelo, la situación sumó un nuevo elemento: la causa pasó a reserva, lo que limita la difusión de detalles sobre el contenido de las actuaciones y las negociaciones en curso.

A pesar del escenario adverso, se conoció que el cese total de la actividad no será inmediato. La planta continuará funcionando de manera parcial para procesar la materia prima disponible, lo que permitiría sostener la operatoria durante aproximadamente tres meses. Ese margen aparece como un plazo clave para intentar reabrir canales de diálogo o impulsar algún tipo de intervención que modifique el rumbo del conflicto.

Mientras tanto, crece la incertidumbre entre los trabajadores, en un contexto de fuerte tensión y preocupación por el futuro de las fuentes laborales, en lo que podría significar el cierre de uno de los establecimientos industriales más representativos de la ciudad.