Pymes en crisis: cada vez más empresas planean reducir el personal

Un número creciente de pequeñas y medianas empresas evalúa reducir su personal en los próximos meses, en un contexto de menor optimismo y dificultades para sostener la actividad. Así surge de un relevamiento elaborado por el IAE Business School, a partir de encuestas realizadas entre enero y febrero.

De acuerdo al informe, cerca de la mitad de los empresarios consultados analiza achicar su plantilla en el corto plazo: un 31,1% considera que probablemente lo hará y un 18,5% ya lo tiene decidido. Se trata del nivel más alto registrado en los últimos años dentro de esta medición.

El estudio también advierte que aumentó la proporción de empresas que ya redujeron personal recientemente, alcanzando el 41,9% en los últimos seis meses. A esto se suma otra dificultad persistente: más del 70% de las pymes señala problemas para encontrar trabajadores con el perfil adecuado para cubrir sus vacantes.

Según explicó el investigador Guillermo Fraile, el principal cambio que muestra el relevamiento es que muchas empresas dejaron de proyectar crecimiento y comenzaron a adoptar una postura más cautelosa frente al escenario económico.

Estos datos se vinculan con la evolución de la actividad comercial. De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, las ventas minoristas pymes registraron una leve caída en marzo y acumulan una baja en lo que va del año, con varios rubros en retroceso.

En paralelo, también se observa un deterioro en las expectativas: disminuyó la proporción de empresarios que espera una mejora económica en el corto plazo y creció la percepción de que la situación podría empeorar, lo que impacta en decisiones de inversión y contratación.

Por otra parte, la presión impositiva aparece como la principal preocupación del sector, por encima incluso de la inflación. En ese sentido, la mayoría de los empresarios considera que una reforma fiscal tendría mayor impacto positivo que los cambios laborales recientes.

En conjunto, el informe describe un panorama marcado por la cautela, con menor previsibilidad y desafíos crecientes para el sostenimiento del empleo en el sector pyme.

