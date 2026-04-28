El Gobierno anticipó que enviará un proyecto para desregular el mercado inmobiliario

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anticipó que el Gobierno nacional enviará en junio al Congreso un proyecto de desregulación del mercado inmobiliario, con el objetivo de reducir costos en las operaciones y fomentar una mayor competencia en el sector.

El anuncio se dio durante su participación en un evento del sector realizado en la Universidad Católica Argentina, donde el funcionario explicó que la iniciativa buscará “quitar trabas y privilegios” que, según sostuvo, hoy encarecen tanto la compraventa de inmuebles como el desarrollo de proyectos.

Entre los puntos centrales, el ministro cuestionó el rol de algunos colegios profesionales, al considerar que en ciertos casos imponen condiciones que limitan la competencia, como aranceles mínimos o restricciones en la actividad. En ese sentido, planteó la necesidad de revisar esas regulaciones para permitir mayor libertad en el mercado.

Sturzenegger también confirmó que el proyecto incluirá cambios en el corretaje inmobiliario y adelantó que se complementará con una ley de defensa de la competencia que delimite el accionar de estas entidades.

Otro de los ejes abordados fue el financiamiento. El funcionario señaló que el sistema de crédito hipotecario podría expandirse en los próximos años si se consolida un escenario de estabilidad económica, y consideró que existe un importante volumen de ahorro fuera del sistema que podría canalizarse hacia ese tipo de préstamos.

Además, hizo referencia a los costos asociados a la construcción, al sostener que existen múltiples cargas e impuestos que impactan en el precio final de las propiedades. En ese marco, planteó que una reducción de esas distorsiones podría mejorar el acceso a la vivienda y dinamizar la actividad.

Por último, el ministro defendió el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que la intención es avanzar hacia un mercado “más dinámico, competitivo y accesible”, aunque reconoció que el debate requerirá acuerdos y no estará exento de tensiones.