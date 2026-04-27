Unión empató con Vélez en Liniers y sumó un punto valioso tras ir en desventaja

Unión empató 2-2 con Vélez en el estadio José Amalfitani, por la fecha 16 de la Zona A del Torneo Apertura, en un partido cambiante y de alto ritmo, donde el equipo de Leonardo Madelón logró reponerse de un resultado adverso y sumar como visitante.

El conjunto rojiblanco tuvo un inicio complicado y sufrió en los primeros minutos. A los 10’, Vélez se puso en ventaja con un gol de Florián Monzón, que aprovechó una desatención defensiva. Sin embargo, la reacción del Tate no tardó en llegar: a los 15’, Julián Palacios marcó el empate y le dio aire al equipo santafesino.

En el tramo final del primer tiempo llegó una de las jugadas más discutidas de la noche. Tras la intervención del VAR, el árbitro sancionó penal para Vélez, que Monzón convirtió para el 2-1, aunque la polémica se instaló por una acción previa en la que el propio delantero había cometido una infracción fuerte que no fue revisada.

En el complemento, Unión salió decidido a buscar el empate y mostró una postura más agresiva y adelantada en el campo. Madelón movió el banco y realizó un cambio de esquema que resultó clave para el desarrollo del juego.

A los 22’, Agustín Colazo, recién ingresado, aprovechó su oportunidad y convirtió el 2-2, consolidando la levantada del equipo. A partir de allí, Unión tomó el control del partido, generó las situaciones más claras y empujó a Vélez contra su arco.

En los minutos finales, el trámite volvió a ser abierto, con llegadas para ambos lados y exigencias para los arqueros. Sin embargo, el marcador no se modificó y el encuentro terminó en empate.

De esta manera, Unión se llevó un punto importante en condición de visitante, en un partido que lo tuvo en desventaja y en el que mostró carácter y capacidad de reacción.