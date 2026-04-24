Detienen a tres jóvenes armados tras un procedimiento en Sauce Viejo

En la madrugada de este viernes, tres personas fueron aprehendidas en la ciudad en el marco de un procedimiento policial que permitió el secuestro de un arma de fuego y estupefacientes. El operativo tuvo lugar en la intersección de Ruta 11 y San Martín, luego de una alerta recibida a través del sistema 911 por la presencia de individuos armados.

De acuerdo a la información policial, efectivos del Comando Radioeléctrico de Sauce Viejo procedieron a identificar un automóvil en el que se trasladaban tres hombres, de entre 22 y 23 años. Durante el chequeo del vehículo, los agentes constataron la presencia de elementos ilícitos.

Como resultado del procedimiento, se produjo el secuestro de un automóvil Volkswagen Voyage color gris, junto con un revólver calibre 32 corto y aproximadamente 4 gramos de cannabis sativa.

Los tres ocupantes del vehículo fueron aprehendidos y quedaron a disposición de la justicia, en el marco de una causa por tenencia ilegítima de arma de fuego de uso civil e infracción a la Ley de Estupefacientes N° 23.737.