Intentó robar cables y terminó detenido arriba de un árbol

Agentes del Comando Radioeléctrico intervinieron este miércoles por la mañana en un procedimiento en la zona de 3 de Febrero y Balcarce, tras un aviso al 911 que alertaba sobre un robo en curso.

Al llegar al lugar, los efectivos se entrevistaron con vecinos, quienes señalaron a un hombre que se encontraba subido a un árbol en las inmediaciones. Ante esta situación, los uniformados procedieron a su aprehensión.

Se trata de un joven de 29 años que, según indicaron fuentes policiales, vestía ropa de trabajo. Durante un rastrillaje en la zona, los agentes secuestraron un arma blanca y un tramo de cable de aproximadamente cinco metros, elementos que estarían vinculados al hecho.

El sospechoso fue trasladado a la Comisaría 12ª, donde se iniciaron actuaciones por tentativa de robo y quedó a disposición de la Justicia junto a los elementos incautados.