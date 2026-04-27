Pasó una nueva capacitación gratuita en RCP en la sede del IFEE

El pasado fin de semana se llevó adelante una nueva jornada de capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se desarrolló en la sede del Instituto Municipal para la Formación Empresaria y el Empleo, ubicada en Rivadavia 1660.

La propuesta consistió en un curso teórico-práctico, gratuito y con certificación, destinado a personas mayores de 13 años, con el objetivo de brindar herramientas para actuar de manera eficaz ante situaciones de emergencia en lactantes, niños y adultos.

Durante la jornada, los participantes pudieron incorporar y actualizar conocimientos fundamentales vinculados a la RCP, fortaleciendo su capacidad de respuesta ante escenarios críticos que requieren una intervención inmediata.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de capacitaciones, al considerar que se trata de una técnica clave que puede resultar determinante para salvar vidas. En ese sentido, señalaron que estas instancias también contribuyen a generar mayor conciencia en la comunidad sobre la prevención, la salud y la seguridad.

La actividad se llevó adelante de manera articulada con los Bomberos Voluntarios, en el marco de un trabajo conjunto orientado a mejorar la preparación de la comunidad frente a emergencias.

Con una importante participación de vecinos, la jornada volvió a poner en valor la formación ciudadana como herramienta central para construir una comunidad más preparada y solidaria.