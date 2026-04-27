El mundo destinó casi 2,9 billones de dólares al gasto militar en el último año

El gasto militar a nivel mundial alcanzó en 2025 los 2,89 billones de dólares, lo que significó un incremento del 2,9% en comparación con el año anterior y marcó el undécimo año consecutivo de crecimiento, de acuerdo a un informe del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo. Con este nivel de inversión, la denominada “carga militar” —la proporción del gasto respecto al Producto Interno Bruto global— se ubicó en el 2,5%, el valor más alto desde 2009.

El reporte advierte que, en un contexto internacional atravesado por múltiples conflictos y tensiones, la tendencia alcista podría sostenerse en los próximos años, impulsada por planes de inversión a largo plazo en distintos países.

En términos globales, Estados Unidos, China y Rusia concentraron más de la mitad del gasto total, con 1,48 billones de dólares en conjunto. En el caso estadounidense, se registró una caída del 7,5% —hasta los 954.000 millones de dólares— vinculada principalmente a la ausencia de nuevas partidas de ayuda militar a Ucrania durante la presidencia de Donald Trump.

Europa fue la región que más incidió en el crecimiento global, con un aumento del 14% que llevó su gasto a 864.000 millones de dólares, el mayor salto anual desde el fin de la Guerra Fría en su zona central y occidental. Dentro del continente, se destacaron los incrementos de España, que elevó su presupuesto un 50% hasta superar el 2% de su PIB, y Alemania, con una suba del 24%.

En paralelo, el gasto de Rusia creció un 5,9% hasta alcanzar los 190.000 millones de dólares, equivalente al 7,5% de su PIB, mientras que Ucrania incrementó su inversión un 20%, hasta los 84.100 millones, en el marco del conflicto que ambos países sostienen desde hace varios años.

En Asia y Oceanía, el gasto totalizó 681.000 millones de dólares, con un aumento del 8,5%, el mayor desde 2009. China lideró la región con un presupuesto estimado en 336.000 millones y mantiene una tendencia de crecimiento sostenido durante las últimas tres décadas, acompañada por subas en países como Japón, Corea del Sur y Taiwán.

Por su parte, en Oriente Medio el gasto se mantuvo prácticamente estable, con una leve suba del 0,1% hasta los 218.000 millones de dólares. Allí se registraron descensos en Israel e Irán, en un contexto de variaciones vinculadas a la dinámica de los conflictos en la región.

En América Latina, el comportamiento fue dispar. En Centroamérica y el Caribe se observó una caída del 27%, influida principalmente por la reducción del gasto en México, mientras que en Sudamérica el gasto total creció un 3,4% hasta los 56.300 millones de dólares. En este último caso, Brasil se mantuvo como el principal inversor de la región, con un incremento del 13%.

El informe concluye que el aumento global registrado en 2025 responde en gran medida al impulso de Europa y Asia, en un escenario internacional marcado por conflictos activos y un refuerzo generalizado de las políticas de defensa, una tendencia que, según el SIPRI, podría profundizarse en los próximos años.