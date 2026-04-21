Martes 21 de abril de 2026

Interés General — 21.04.2026 —

Por iniciativa de Fernando Alí, un espacio de la ciudad pasará a llamarse “Papa Francisco”

A partir de una ordenanza sancionada por el Concejo, un tramo de calle Avellaneda rendirá homenaje al Papa Francisco, a un año de su fallecimiento. La normativa establece colocación de cartelería alusiva y el diseño de una obra artística o monumento.

El concejal Alí impulsó una ordenanza para homenajear al Papa Francisco.
El concejal Alí impulsó una ordenanza para homenajear al Papa Francisco.

El Concejo Municipal aprobó una ordenanza que establece que un espacio de nuestra ciudad pase a denominarse “Papa Francisco”, en homenaje al pontífice argentino al cumplirse un año de su fallecimiento.

La iniciativa, impulsada por el concejal Fernando “Turco” Alí, abarca el sector de calle Avellaneda comprendido entre Centenario y 25 de Mayo y busca reconocer el legado espiritual, social y humano de Jorge Mario Bergoglio.

La normativa también prevé la colocación de cartelería informativa en el lugar, con el objetivo de contextualizar el homenaje, así como la realización de un concurso público para el diseño y construcción de una obra artística o monumento en su honor.

Al momento de fundamentar el proyecto, el edil destacó que Francisco “dejó un mensaje de compromiso y responsabilidad que sigue siendo un ejemplo para toda la sociedad”, y remarcó su cercanía con los sectores más vulnerables y su prédica en favor de la justicia social.

Con esta ordenanza ya sancionada, el municipio deberá avanzar en la implementación de los cambios previstos, incorporando un nuevo espacio simbólico en la ciudad en reconocimiento a una de las figuras argentinas más influyentes a nivel mundial.

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