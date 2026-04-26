Frágil tregua en Líbano: nuevos ataques israelíes y denuncias de violaciones

La tensión en el sur del Líbano volvió a escalar este domingo luego de que Israel reanudara ataques aéreos sobre posiciones que considera amenazas, a pesar del alto el fuego acordado con Hezbolá que había entrado en vigencia hace apenas nueve días.

Según informó la Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANI), los bombardeos impactaron en la localidad de Kfar Tibnit, una de las zonas que habían sido previamente advertidas para evacuación. Reportes preliminares indican la existencia de víctimas, aunque el número aún no fue confirmado oficialmente.

Desde el gobierno israelí, el primer ministro Benjamin Netanyahu defendió las operaciones y aseguró que responden a supuestas violaciones del acuerdo por parte del grupo chií. “Las acciones de Hezbolá desmantelan el alto el fuego”, afirmó, al tiempo que sostuvo que su país se reserva el derecho de actuar ante amenazas o intentos de rearmamento cerca de su frontera.

En paralelo, fuentes citadas por Agencia Noticias Argentinas señalaron que tropas israelíes continúan desplegadas en una zona de seguridad denominada “línea amarilla”, donde se mantiene la prohibición de retorno para residentes desplazados.

Del lado libanés, autoridades y organismos internacionales advirtieron sobre posibles violaciones a la soberanía y al derecho internacional, en medio de un escenario donde la infraestructura de emergencia se encuentra seriamente afectada tras semanas de conflicto.

La tregua, que había generado expectativas de alivio luego de una ofensiva que dejó más de 2.500 muertos en Líbano, aparece ahora debilitada por nuevos enfrentamientos y acusaciones cruzadas. En este contexto, el ejército libanés pidió a la población no regresar a sus hogares ante el riesgo de nuevos ataques.

El episodio se enmarca en una situación regional inestable, con mediaciones internacionales en curso para evitar una escalada mayor entre Israel e Irán. Mientras tanto, el sur libanés continúa en un escenario de “paz armada”, con evacuaciones y bombardeos que dificultan la normalización de la vida cotidiana.