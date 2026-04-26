Colapinto deslumbró en Buenos Aires con un multitudinario Road Show

El piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue protagonista este domingo de un multitudinario Road Show en la Ciudad de Buenos Aires, donde recorrió distintas avenidas del barrio de Palermo en una exhibición que convocó a miles de fanáticos.

El evento marcó un hecho destacado, ya que significó el regreso de una exhibición de estas características tras 14 años, generando gran expectativa entre los seguidores del automovilismo.

Durante la jornada, Colapinto realizó varias salidas a bordo de un Lotus E20 de 2012, monoplaza que tuvo una destacada participación en la Fórmula 1. El piloto recorrió tramos de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, donde el público se acercó masivamente para presenciar el espectáculo.

Antes de comenzar la exhibición, el propio Colapinto expresó su entusiasmo por presentarse en el país: “Estoy muy feliz de estar acá. Volver a la Argentina siempre es un placer”, señaló.

El evento también contó con momentos destacados fuera de la pista, como la interpretación del Himno Nacional Argentino a cargo de Patricio “Pato” Sardelli, cantante de Airbag.

En paralelo, la jornada también generó repercusiones por los precios del merchandising oficial, que fueron motivo de comentarios entre los asistentes.

El evento consolidó el crecimiento de la figura de Colapinto, quien atraviesa su tercera temporada en la Fórmula 1 y continúa ganando protagonismo tanto dentro como fuera de las pistas.