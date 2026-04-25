Un hombre trepó a lo alto del puente Carretero y el tránsito se interrumpió por dos horas

Por Santotomealdía

El tránsito en el Puente Carretero permaneció interrumpido durante parte de la siesta de este sábado a raíz de un operativo de emergencia montado luego de que un hombre se subiera a uno de los arcos de la estructura.

El episodio se registró pasadas las 13 horas, cuando desde el sistema de monitoreo municipal se detectó la presencia de una persona en lo alto del arco más próximo a la cabecera de nuestra ciudad lo que derivó en la inmediata intervención de efectivos policiales, bomberos y servicios de emergencia.

Ante esta situación, y con el objetivo de garantizar las tareas de rescate y la seguridad en la zona, las autoridades dispusieron el corte total de la circulación en ambos sentidos, afectando la principal conexión entre Santa Fe y Santo Tomé y generando demoras en el tránsito vehicular.

Durante el operativo, que se extendió por más de una hora, se llevaron adelante tareas de negociación mientras se reforzaba el despliegue con móviles policiales y la participación de bomberos.

Finalmente, el hombre se arrojó al río, aunque fue rápidamente asistido por los equipos que se encontraban trabajando en el lugar. Según trascendió, logró ser rescatado sin presentar lesiones de gravedad.

La intervención concluyó pasadas las 15 momento en que se rehabilitó la circulación en ambas manos del puente. En los minutos posteriores se registraron demoras por la acumulación de vehículos, aunque el tránsito se fue normalizando con el correr de la tarde.

