Crimen de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los autores por ser menor

La Justicia dispuso el sobreseimiento de un adolescente de 14 años en el marco de la causa por el crimen de Jeremías Monzón, al considerar que es inimputable por su edad según la legislación vigente.

Tras conocerse la resolución, el abogado querellante, Bruno Rugna, señaló que la medida se ajusta a derecho, aunque puso el foco en la conducta del menor durante el período en que estuvo bajo tutela estatal. En ese sentido, indicó que se habrían registrado incumplimientos de las condiciones impuestas, como el uso de redes sociales y la difusión de contenidos vinculados al hecho.

Por su parte, la madre de la víctima, Romina Monzón, manifestó su rechazo a la decisión judicial y cuestionó que uno de los involucrados quede fuera de responsabilidad penal. Además, hizo referencia al debate sobre posibles modificaciones en la ley de minoridad y consideró que, de haber estado vigentes, podrían haber implicado un tratamiento distinto para el caso.

En paralelo, la investigación continúa respecto de los otros implicados. Vale recordar que una mujer de está imputada como partícipe secundaria del homicidio y permanece en prisión preventiva. Se trata de la madre de la adolescente de 16 años que también permanece imputada -por su edad es menor punible- y alojada en un insituto de menores.