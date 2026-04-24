Comenzó una nueva edición del Programa Eco Escuelas

El Programa Eco Escuelas dio inicio a una nueva edición de esta propuesta que desarrollan en conjunto a las instituciones educativas de la ciudad y el Municipio, con el objetivo de fortalecer el compromiso con la educación ambiental. En este 2026, además de continuar con las actividades destinadas a estudiantes, el programa incorpora capacitaciones específicas para docentes, orientadas a brindar herramientas que permitan integrar la perspectiva ambiental de manera transversal en el ámbito escolar.

Según se informó desde la organización, el programa se implementará en todos los niveles del sistema educativo, incluyendo el Instituto Superior del Profesorado N° 64, CAEBA, escuelas primarias y secundarias nocturnas, y centros de día, con contenidos y propuestas adaptadas a cada realidad institucional. En ese sentido, se indicó que se trabajará en articulación con la educación especial, garantizando el acceso a contenidos de manera inclusiva y significativa.

La propuesta prevé abordar temáticas clave como la gestión de residuos y el compostaje, la huerta y el uso racional del agua, la alimentación saludable y la prevención del dengue, promoviendo hábitos responsables y sostenibles desde edades tempranas.

Desde el Municipio destacaron la importancia de la educación como punto de partida para construir una comunidad más consciente y comprometida con el ambiente, reafirmando la continuidad de este espacio de aprendizaje y acción colectiva. En este marco, invitaron a todas las instituciones educativas de la ciudad a sumarse a esta nueva edición del Programa Eco Escuelas.

Para más información o para adherirse a la propuesta, las instituciones interesadas pueden comunicarse con el Gabinete de Educación Ambiental al teléfono 342 406-6639 o por correo electrónico a [email protected].