Detuvieron a un joven en un barrio privado por promocionar apuestas ilegales online

La Policía de Investigaciones (PDI) realizó un allanamiento en una vivienda del country El Paso, en nuestra ciudad, donde detuvo a un joven de 25 años en el marco de una causa por presunta promoción de juego ilegal online. Durante el procedimiento también se secuestraron elementos de interés para la investigación.

La medida fue ordenada por el fiscal Roberto Olcese, con intervención del juez Sergio Ariel Carraro, y se encuadra en una investigación por una posible infracción al artículo 301 bis del Código Penal.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe, que alertó sobre la difusión en redes sociales de enlaces a plataformas de apuestas no autorizadas.

Según se pudo establecer, las publicaciones estarían vinculadas a un perfil de Instagram desde el cual se promocionaban beneficios para acceder a un casino online ilegal. En ese marco, se detectó la circulación de enlaces que redirigían a otros perfiles y, posteriormente, a un sitio web sin habilitación oficial.

Además, se advirtió que la plataforma en cuestión sería de acceso sencillo, incluso para menores de edad, permitiendo la participación en juegos y apuestas en presunta violación de la normativa vigente.