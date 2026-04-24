Boca goleó a Defensa y Justicia y se subió a la punta

Boca se impuso con claridad por 4 a 0 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, en el marco de la fecha 16 del Torneo Apertura 2026. El equipo dirigido por Claudio Úbeda construyó una goleada contundente, sobre todo a partir de un segundo tiempo en el que marcó diferencias desde el juego y la eficacia.

El “Xeneize” abrió el marcador a los 23 minutos de la primera mitad. Milton Giménez recibió en la puerta del área, giró con precisión y sacó un remate cruzado que se metió contra el palo derecho de Christopher Fiermarin.

Hasta ese momento, el partido había sido parejo, con algunas aproximaciones de ambos lados pero sin demasiado peligro. Defensa había insinuado con un intento lejano de Darío Cáceres, mientras que Boca respondía con movilidad en ataque, aunque sin profundidad sostenida.

En el complemento, el desarrollo cambió. Boca se adelantó en el campo, empezó a manejar mejor la pelota y aprovechó los espacios que dejó el local. A los 31 minutos, Alan Velasco amplió la ventaja tras una contra rápida: recibió un pase largo, avanzó con decisión y definió cruzado para el 2-0.

Con el resultado a favor, el equipo visitante ganó confianza y terminó de liquidar la historia en pocos minutos. A los 35, una buena jugada colectiva derivó en un pase atrás que Adam Bareiro empujó a la red. Ya en tiempo de descuento, Miguel Merentiel selló la goleada tras eludir al arquero y definir con el arco a su merced.

Defensa y Justicia, que venía golpeado, no logró reaccionar en la segunda parte y sumó una nueva derrota que lo deja fuera de la zona de clasificación.

Con este triunfo, Boca alcanza los 27 puntos y se sube a lo más alto de la Zona A, al menos de manera momentánea. En la próxima fecha, visitará a Central Córdoba, mientras que el conjunto de Mariano Soso buscará recuperarse cuando enfrente a Gimnasia de Mendoza como visitante.